Взрыв автомобиля Toyota Camry по улице Маразлиевской в Одессе произошел от радиоуправляемого самодельного взрывного устройства в пластиковом корпусе.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
С места происшествия изъяты все необходимые фрагменты и направлены на проведение соответствующих экспертиз.
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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, правоохранители опубликовали видео с места взрыва.
По данным СМИ, автомобиль принадлежит бывшему одесскому депутату, имя которого не уточняется.
Напомним, в Одессе произошел взрыв в здании Министерства обороны.