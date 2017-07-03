Коломойский заявил о неосведомленности представителей Нацбанка

Об этом сообщает ТСН.

"Могу сообщить, что бывшие владельцы ПриватБанка, согласно взятым на себя обязательствам, участвуют в переговорном процессе по реструктуризации своих кредитов с консорциумом компаний, которые получили мандат на представление интересов Минфина и ПриватБанка, согласованный с Международным валютным фондом", - заявил Коломойский.

По его словам, переговорный процесс начался в июне этого года, проходит в штатном режиме и будет продолжаться необходимое для достижения договоренностей время.

"Я считаю, что информационная шумиха, которую подняли чиновники НБУ относительно реструктуризации кредитов бывших акционеров ПриватБанка, связана с неосведомленностью представителей НБУ о происходящем переговорном процессе, к которому они не имеют отношения. Вполне вероятно, что заявления НБУ, которые идут в разрезе с данными из официальной аудированной отчетности банка и искажают суть аудита, вызваны желанием снять с себя ответственность за непрофессионализм и стоимость для общества принятых Нацбанком решений по национализации Приватбанка, - добавил Коломойский.

Напомним, ГПУ и НАБУ взялись за Приватбанк: имущество арестовано, готовятся подозрения.