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Главная » Страна » В Николаеве задержали местного "авторитета" Наума

В Николаеве задержали местного "авторитета" Наума

В Николаеве задержали местного "авторитета" Наума
Фото: Национальная полиция

ОПГ под его руководством вымогала 200 тысяч гривен

03.07.17 316
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Бизнесмена Игоря Науменко, который более известен в городе Николаев как криминальный авторитет "Наум", а также его сообщников задержали за вымогательство 200 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"В понедельник, 3 июля, в Николаеве на территории кафе, расположенном в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Шоссейной, оперативники спецподразделения по борьбе с организованной преступностью управления СБУ в Николаевской и бойцы спецподразделения СБУ "Альфа"... задержали вооруженную ОПГ. За вымогательство 200 тыс грн. от местного жителя под предлогом несуществующего долга в порядке ст.208 УПК Украины задержаны ранее судимые местные жители", - говорится в сообщении.

В данный момент полиция решает вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст.189 УК Украины (вымогательство сопряженное с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или такое, что нанесло имущественный ущерб в крупных размерах) и избрании меры пресечения.

"У задержанных обнаружено оружие, которое будет направлено на исследование. Также проводится ряд обысков", - резюмируется в сообщении.

Напомним, в конотопской бане депутат не поделил золотой кулон с оппонентом.

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