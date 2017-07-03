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Главная » Страна » Украинцы смогут ввозить из Канады б\у авто без пошлины

Украинцы смогут ввозить из Канады б\у авто без пошлины

Украинцы смогут ввозить из Канады б\у авто без пошлины
Иллюстративное фото

Следует заблаговременно позаботиться о сменной оптике и других элементах европейского образца

03.07.17 828
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В Украине начиная с 1 августа этого года станет нулевой пошлина на б/у авто из Канады. 

Об этом свидетельствует полученная Кабмином нота от канадской стороны о том, что все необходимые формальности для начала действия Зоны свободной торговли между странами выполнены, пишет Auto.ria.

Издание в добавок напоминает, что поскольку авторынок Канады насыщен преимущественно машинами американских брендов, следует заблаговременно позаботиться о сменной оптике и других элементах европейского образца, которые могут быть затребованы перед получением сертификата.

Напомним, Семерак хочет вернуть экологический налог с автотранспорта.

 

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