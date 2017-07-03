Украинцы смогут ввозить из Канады б\у авто без пошлины

Следует заблаговременно позаботиться о сменной оптике и других элементах европейского образца

В Украине начиная с 1 августа этого года станет нулевой пошлина на б/у авто из Канады.

Об этом свидетельствует полученная Кабмином нота от канадской стороны о том, что все необходимые формальности для начала действия Зоны свободной торговли между странами выполнены, пишет Auto.ria.

Издание в добавок напоминает, что поскольку авторынок Канады насыщен преимущественно машинами американских брендов, следует заблаговременно позаботиться о сменной оптике и других элементах европейского образца, которые могут быть затребованы перед получением сертификата.

Напомним, Семерак хочет вернуть экологический налог с автотранспорта.