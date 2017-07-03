У отделения полиции в Черкассах произошел взрыв

Возле отделения полиции в Черкассах прогремел взрыв.
Происшествие квалифицировано как "хулиганство".
Об этом сообщает ГУ Национальной полиции Украины в Черкасской области.
Отмечается, что на место взрыва были направлены взрывотехники и кинолог.
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Так, на клумбе, которая прилегает к территории отделения, сотрудники правоохранительных органов обнаружили воронку от разрыва неизвестного предмета.
В настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.
Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников.
Напомним, появились подробности взрыва автомобиля в центре Одессы.