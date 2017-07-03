В Украине стартовала неделя НАТО

20 лет назад Украина и Альянс подписали Хартию сотрудничества

Сегодня в Киеве глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз открыла 95-й семинар Роуза-Рота "Безопасность и стабильность в Украине и Черноморском регионе".

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Ключевой темой семинара является безопасность и стабильность Черноморского региона, которая за последние годы, благодаря усилиям Российской Федерации, превратилась в реальную угрозу стабильности и безопасности как мировой, так и региональной. Уровень экспертов, приглашенных к участию в семинаре, гарантирует нам и качество презентации, и качество дискуссии", - заявила во вступительном слове Ирина Фриз.

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Народный депутат сообщила, что в семинаре принимают участие более 150 участников из 25 государств-членов НАТО, ассоциированных членов, международных организаций и гражданского общества.

"Хочу поздравить всех с тем, что наш семинар открывает неделю НАТО в Украине. Сегодня днем ​​в Верховной Раде Украины состоится торжественное заседание, которое будет посвящено 20-летию подписания Хартии сотрудничества между Украиной и НАТО", - заявила Ирина Фриз.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что саммит Североатлантического альянса, который планируется провести в 2018 году, пройдет в Брюсселе.

