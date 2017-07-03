Обстреляны жилые кварталы Марьинки, есть пострадавшие

Утром в понедельник, 3 июля, террористы так называемой "ДНР" обстреляли жилые кварталы Марьинки в Донецкой области.

Ранения получил 59-летний местный житель.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что хозяин дома по улице Жовтневой получил ранение в результате обстрела из стрелкового оружия. Пострадавшего доставили в Кураховскую больницу с диагнозом пулевое ранение поясничной области спины.

По словам врачей, он находится в состоянии средней тяжести.

"НВФ ОРДО, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права и достигнутым договоренностям, в очередной раз ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения", - заявили в штабе.

Напомним, Британия судит своего гражданина за участие в боевых действиях в составе "ДНР".