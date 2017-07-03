Борисполь будет развиваться в формате хаба

Эта модель уже доказала свою экономическую эффективность

3 июля на совещании у премьер-министра Владимира Гройсмана по развитию рынка авиаперевозок в Украине было принято решение что Борисполь будет развиваться, как хабовый аэропорт, так как эта модель уже доказала свою экономическую эффективность.

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин.

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По его словам, это понятие будет внесено в Стратегию развития транспортной отрасли в части авиационного транспорта.

“Премьер-министр поддержал инициативу администрации аэропорта о планах инфраструктурного развития, в частности: расширение галереи действующего терминала, расширение перрона возле терминала D, расширение транзитной зоны, модернизация багажной системы, реконструкция второй взлетно-посадочной полосы в течение пяти лет и запуск центральной заправочной станции”, - написал Рябикин.

Напомним, объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний за 2016 год выросли на 30%.