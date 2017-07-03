Путин, Макрон и Меркель обсудят ситуацию в Украине без Порошенко

Президент РФ Владимир Путин 8 июля в Гамбурге в формате рабочего завтрака обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Украине. Президент Украины Петр Порошенко на встрече присутствовать не будет. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, передают РИА Новости.

"Восьмого июля состоится рабочий завтрак с двумя европейскими лидерами, господином Макроном и госпожой Меркель, в ходе которого будут обсуждаться проблемы "двадцатки", актуальные проблемы международной повестки дня, в частности акцент имеется ввиду сделать на урегулировании вокруг Украины", - сказал Ушаков.

Помощник Путина отметил, что так как Украина не входит в число специально приглашенных стран на предстоящий 7-8 июля в Гамбурге саммит G20, президент Украины Петр Порошенко на встрече присутствовать не будет.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко не считает целесообразным изменение Минского и "нормандского" форматов переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.