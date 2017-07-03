В Евросоюзе не видят прогресса в деятельности НАПК

Глава Антикоррупционной инициативы ЕС (EUACI) в Украине Эка Ткешелашвили не видит прогресса в деятельности Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Об этом она заявила в интервью DW.

"Надлежащее функционирование Национального агентства по предотвращению коррупции - это та сфера, к которой приковано пристальное внимание ЕС. С тех пор, как в Украине была запущена система электронного декларирования доходов государственных чиновников, мы видели мало прогресса в деятельности НАПК", - заявила она.

Вместе с тем, Ткешелашвили отметила важность уровня прозрачности, который предоставляет е-декларирование доходов чиновников.

"Но мы сейчас на том этапе, когда надо продемонстрировать пользу этой системы, каким образом эти данные могут быть использованы для того, чтобы установить источники доходов чиновников и определить, как они могут быть наказаны за ложную информацию в е-декларации", - отметила Ткешелашвили.

Кроме того, глава EUACI в Украине напомнила на необходимости создания антикоррупционного суда, что позволит завершить формирование системы органов борьбы с коррупцией в стране.

"Проблема, которая сейчас вызывает у нас наибольшую озабоченность, - отсутствие прогресса в создании антикоррупционного суда. В прошлом году было принято решение о создании антикоррупционного суда в рамках реформы судебной системы, но с тех пор прогресс в этом вопросе был ограничен. И это звено, отсутствие которой создает серьезный вызов для антикоррупционной борьбы и трудности для таких органов, как Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура", - подчеркнула Ткешелашвили.

Напомним, Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан во время визита в Киев 1 июня заявил, что борьба с коррупцией в Украине будет неубедительной без создания специализированных антикоррупционных судов.