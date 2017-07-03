Во Львове в действующую синагогу на ул. Братьев Михновских, 4 во Львове бросили "коктейль Молотова". Инцидент произошел 30 июня в 4:00, однако об этом стало известно только в понедельник, 3 июля, после сообщения пресс-службы Львовского горсовета.

Директор Всеукраинского еврейского благотворительного фонда "Хесед-Арье" Адель Дианова сообщила, что кроме этого случая во Львове состоялся еще один акт вандализма в отношении евреев - на стенах синагоги на ул. Шолом-Алейхема, 12 неизвестные написали оскорбительные высказывания.

"На ул. Михновских в синагогу бросили "коктейль Молотова". Но в окно он не попал - он ударился в стену между окнами, из-за чего упал во двор, где и сгорел. А на ул. Шолом-Алейхема, 12, где есть бывший дом еврейской общины, написали оскорбительные надписи – "Долой еврейскую власть" и "Жиды, помните 1 июля", намекая на погромы, которые происходили во Львове с 30 июня по 2 июля 1941 года, когда погибли 7 тыс. евреев", - цитирует Дианову.





Фото: 112 Украина

Напомним, главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман призывает правительство и руководство правоохранительных органов обеспечить охрану еврейских объектов.