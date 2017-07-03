Регламентный комитет Рады отказал ГПУ в снятии неприкосновенности с Дейдея

Регламентный комитет парламента не рекомендовал Верховной Раде снимать неприкосновенность с народного депутата Евгения Дейдея (Народный фронт). Решение зачитал первый заместитель главы регламентного комитета, член фракции Народного фронта Павел Пинзенык, сообщает 112 Украина.

"Предлагаю перейти к вынесению заключения комитета. Комитет считает, что представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дейдея Евгения, поддержанное и внесенное в ВР генпрокурором Луценко от 21 июня 2017 года № 06-295 17, является недостаточно обоснованным, немотивированным и не содержит конкретных фактов. Выводы следствия основаны на предположениях, а законность получения доказательств является сомнительной, что не может подтверждать факт совершения народным депутатом Дейдеем уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368-2 УК", - сказал Пинзенык.

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Соответствующее решение поддержали все присутствующие, кроме двух членов комитета, которые воздержались.

Напомним, 21 июня Генпрокурор Юрий Луценко внес представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Евгения Дейдея. Его подозревают в незаконном обогащении на сумму 6,1 млн грн.