ГПУ: Погибший в Донбассе итальянский журналист приехал в Славянск без разрешения

Итальянский фотокорреспондент Андреа Рокелли, погибший в 2014 году возле Славянска, не согласовывал свою поездку в захваченный боевиками город с официальными властями Украины.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин во время брифинга, передает Украинская правда.

"Господин Рокелли посетил так называемую "серую зону" без согласования этого визита с официальными властями Украины. Тем не менее, мы понимаем то беспокойство и озабоченность близких и родственников господина Рокелли и так же как и представители итальянской стороны хотели бы добиться справедливости", - сказал Енин.

Заместитель генпрокурора добавил, что по результатам украинского расследования не установлено ни одного конкретного лица, которое могло бы быть причастно к смерти итальянского журналиста и его российского партнера.

Енин также рассказал, что зона, где погиб журналист на момент совершения преступления не находилась под контролем украинских правительственных сил.

"Пока украинские войска получили контроль над этой территорией, прошло еще не менее 2-месяцев. Соответственно первые следственные действия смогли провести после определенного времени. Безусловно, это все не способствует установлению истины", - сказал Енин.

Напомним, 30 июня 2017 года в Италии задержали заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения НГУ имени Кульчицкого старшего сержанта Виталия Маркива. Его подозревают в причастности к убийству итальянского фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелли и его российского партнера Андрея Миронова вблизи Славянска в мае 2014 года.