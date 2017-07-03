Киев 10 июля посетит генсек НАТО Йенс Столтенберг

Во время визита поговорят о перспективах вхождения Украины в Североатлантический альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 июля 2017 года посетит Украину. Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий в понедельник, 3 июля, передает РБК-Украина.

"Уже через неделю, 10 июля в Киев прибудет генеральный секретарь НАТО Столтенберг, и у нас предусмотрена встреча", - сказал Парубий.

Спикер отметил, что во время визита будут подниматься вопросы перспектив вхождения Украины в Альянс.

Ранее президент Петр Порошенко анонсировал в ближайшее время визиты в Украину государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.