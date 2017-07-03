Первый не пошёл. Почему комитет Рады не дал согласия на привлечение к ответственности Евгения Дейдея

В понедельник 3 июля Регламентный комитет Верховной Рады собрался на заседание с единственным вопросом в повестке дня — обсудить представление генерального прокурора Юрия Луценко о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Евгения Дейдея (фракция "Народного фронта").

Учитывая, что фактически Регламентным комитетом руководит коллега Дейдея по фракции Павел Пинзенык (первый замглавы комитета, председатель которого так и не выбран), а всего в комитете четверо представителей "Народного фронта", было понятно, что первый этап рассмотрения доказательств вины Дейдея будет нелёгким. Видимо, поэтому генеральный прокурор Юрий Луценко и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодицкий прибыли на заседание лично. Однако после первых же вопросов депутатов стало понятно, что "сдавать" Дейдея комитет не намерен.

Суть обвинений ГПУ, НАБУ и САП сводится к следующему: получив официальный доход в период с 2007-го по 2016 год в размере 1,4 млн грн, чета Дейдей за 2014–2016 годы приобрела имущество на 6,4 млн (два элитных внедорожника "Ауди" и квартиру в Киеве), при этом договор займа на 3,5 млн грн, которым "прикрыты" дорогостоящие покупки, правоохранители считают фиктивным. В качестве доказательства фиктивности займа, оформленного по версии следствия задним числом на супругу нардепа Ингу, сторона обвинения предоставила записи телефонных разговоров займодателя — бизнесмена из Днепра Игоря Линчевского (являющегося также помощником нардепа от "Народного фронта" Дениса Дзензерского). Из них, по мнению следствия, видно, что Линчевский не знаком с супругой нардепа. Кроме того, на записях Линчевский консультируется с разными людьми, как именно отвечать на вопросы НАБУ. В ходе общения со следователями он заявлял, что средства передал Дейдею, что противоречит данным в электронной декларации депутата, где получателем денег указана его супруга.

Вся эта ситуация, по мнению следствия, содержит признаки правонарушения, подпадающего под часть 3 статьи 368-2 Криминального кодекса Украины "незаконное обогащение".

После первых же вопросов депутатов стало понятно, что "сдавать" Дейдея комитет не намерен

Однако для передачи дела в суд необходимо провести ряд следственных действий, которые сейчас невозможны, учитывая статус Дейдея, а именно: очную ставку с Линчевским, обыски и изъятие имущества для экспертизы. Потому ГПУ и просит депутатов снять с него неприкосновенность, заявил Юрий Луценко. "Просто дайте следствию возможность провести следственные действия как в отношении "прикасаемого" гражданина", — обратился к депутатам генпрокурор. Он также отметил, что супруге депутата было вручено уже шесть повесток о вызове на допрос, однако все они проигнорированы.

Но члены комитета сочли предоставленные доказательства сомнительными. Так, замглавы комитета, представитель Радикальной партии, в прошлом адвокат Олег Куприенко заявил о том, что правоохранители не имели права проводить следственные действия против депутата без согласия парламента, а статус Линчевского в процессе не определён, хотя его телефон поставили на прослушку. Также у следствия, по мнению Куприенко, нет доказательств того, что заём в 3,5 млн не передавался. Представитель депутатской группы партия "Видродження" Виктор Бондарь в свою очередь потребовал от прокуроров представить доказательства незаконного обогащения Дейдея. "На данный момент ситуация выглядит так, что он ничего не нажил, кроме долга", — отметил нардеп.

Сам Евгений Дейдей, который пришёл на заседание со своим адвокатом, назвал происходящее политическим преследованием, которое имеет грузинские корни. "Во-первых, всё это оскорбительно для моей жены, потому что она самостоятельный человек и имеет право принимать решения что-то одалживать, что-то покупать, что-то продавать. Во-вторых, 3,5 млн грн, на которые есть договор займа, указаны в моей декларации. В-третьих, я считаю, что действия НАБУ против меня и моих близких — это давление на меня как на народного депутата. В-четвёртых, я считаю, и вы это знаете, Юрий Витальевич, что самой большой проблемой является господин Углава (Гизо Углава, первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро. — Фокус), мой непосредственный враг и приспешник Саакашвили. Вы знаете, как мы боролись в Одессе с грузинской мафией, как не давали им разворовать Одесскую область. И сейчас, когда мы смогли их всех оттуда выгнать, получается такая расправа. Так не должно быть, Юрий Витальевич, грузины не должны править у нас в стране", — заявил депутат.

Однако главным ударом под дых прокурорам стало появление на заседании комитета главного свидетеля — Игоря Линчевского, заслушать которого попросил Евгений Дейдей. Генпрокурор выступил категорически против его участия, аргументировав это тем, что заседание комитета — не судебный процесс. Однако Павел Пинзенык заявил, что согласно регламенту комитет имеет право самостоятельно определять повестку дня и круг участников заседания.

"Теперь все власть имущие, которые не могут пояснить свои доходы, будут просто "одалживать" под доброе слово по 3–5 млн грн. И это, согласно такой логике, законно"

Линчевский, как и следовало ожидать, опроверг все доводы Луценко и Холодницкого. "Да, я тот самый Линчевский, я лично передавал эти деньги Евгению Дейдею для его жены. Эти деньги у меня задекларированы во всех налоговых декларациях. Первоначально мы договорились о займе устно, а потом оформили его письменно", — заявил он. "Почему в телефонных разговорах вы пытались выяснить, что лучше говорить следователям НАБУ?" — спросил его Юрий Луценко. "Я простой бизнесмен, меня не каждый день вызывают в НАБУ, я просто растерялся", — пояснил Линчевский. "Это просто беспрецедентно! В режиме прямого эфира меняются показания, согласовываются позиции фигурантов дела", — возмутился генпрокурор.

Далее последовала эмоциональная перепалка между Луценко и Дейдеем на тему "за это ли стоял Майдан", после чего в заседании комитета объявили перерыв. Вернулись в зал депутаты с готовым решением — признать представление ГПУ о привлечении Евгения Дейдея к уголовной ответственности недостаточно обоснованным, немотивированным и не содержащим конкретных фактов. Это решение поддержало большинство членов Регламентного комитета за исключением двух представителей фракции БПП.

"Вы не суд, уважаемые! — не скрывал эмоций Юрий Луценко. — Ваша задача техническая: передать эти документы на рассмотрение Верховной Рады. Идите уже к спонсору!" — обратился генпрокурор к Павлу Пинзеныку. "Когда прокуратура рассказывает Верховной Раде, что делать, это не к лицу ни прокуратуре, ни Верховной Раде", — парировал тот.

Происшедшее на заседании комитета — это попытка легализовать схему сокрытия незаконных доходов. Так расценил решение депутатов Назар Холодницкий. "Теперь все власть имущие, которые не могут пояснить свои доходы, будут просто "одалживать" под доброе слово по 3–5 млн грн. И это, согласно такой логике, законно. Но так не будет: мы будем дальше продолжать свою работу, мы на этом не остановимся", — заявил глава САП журналистам, заверив, что точка в деле Дейдея не поставлена.

"На данный момент следствие не требует ни задержания, ни ареста народного депутата — для этого нет оснований. Однако есть необходимость сделать его таким же "прикасаемым", как и миллионы других украинцев, которые обязаны давать показания, могут быть обысканы, прослушаны, чьё имущество может быть арестовано", — сказал Юрий Луценко. Генпрокурор отметил, что комитет не вынес негативного или позитивного вердикта по представлению ГПУ, "чтобы не допустить рассмотрения вопроса в сессионном зале парламента".

Тем не менее отступать ГПУ и САП не намерены. После прохождения Линчевским теста на детекторе лжи, на что бизнесмен дал согласие в ходе заседания комитета, представление на Евгения Дейдея дополнят новыми фактами и снова направят в парламент, заявил генпрокурор.

Что ж, уступив в первом раунде матча против Верховной Рады, Луценко и Холодницкий имеют все шансы отыграться. В течение этой рабочей недели Регламентный комитет будет рассматривать прокурорские представления на нардепов ежедневно: на очереди Олесь Довгий, Андрей Лозовой, Максим Поляков, Борислав Розенблат и Михаил Добкин.