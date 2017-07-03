Глава Парламентской ассамблеи НАТО видит Украину в будущем членом Альянса

Председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли выразил уверенность в том, что Украина в будущем станет членом Североатлантического альянса. Об этом он заявил на совместном с председателем Верховной Рады Андреем Парубием брифинге, передает УНИАН.

"Еще очень много необходимо сделать на этом пути, но мы видим очень большой прогресс, и мы уверены, что Украина сможет стать членом НАТО. И мы, как Парламентская ассамблея, будем поддерживать ее в этом", - заявил он.

Алли добавил, что сейчас обсуждается вопрос о визите ПА НАТО в Украину.

"Это тот вопрос, который мы сейчас обсуждаем. И я надеюсь, что мы сможем приехать сюда в полном составе ассамблеи и провести здесь ее заседание в ближайшее время", - отметил он.

Также Алли заявил, что защита и поддержка Украина - это защита и поддержка и европейских стран.

"Украина является форпостом западных демократий и общих ценностей. Мы знаем, что поддержка Украины - это поддержка нас самих, охрана и защита Украины - это защита нас самих", - сказал председатель ПА НАТО.

Напомним, в Украине стартовала неделя НАТО.