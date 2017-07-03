В зоне АТО погиб украинский военный

С начала суток 3 июня боевики 7 раз открывали огонь по нашим военнослужащим. Один боец погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление. Здесь оккупанты дважды обстреливали наши опорные пункты. Сначала, еще на рассвете, противник открывал огонь из стрелкового оружия и подствольных гранатометов вблизи Лебединского. Несколько позже незаконные вооруженные формирования плотным огнем из 152-мм артиллерии накрывали позиции в районе Гнутово.

Донецкое направление. На этом участке линии соприкосновения незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие только в районе Светлодарской дуги. В частности, недалеко от населенного пункта Луганское по нашим воинам дважды вели огонь вражеские снайперские группы.

Луганское направление. Три раза пророссийские бандформирования сегодня нарушали режим прекращения огня на этой части фронта. Еще до рассвета вблизи Новотошковского "работал" вражеский снайпер, а недалеко от поселка Желтое боевики вели огонь из противотанковых гранатометов. Уже ближе к полудню, используя стрелковое оружие, бандиты обстреляли один из опорных пунктов сил АТО в районе Донца.