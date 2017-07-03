Суд приговорил к 6 годам тюрьмы депутата райсовета, утроившего ДТП в Киеве

В результате ДТП в 2016 году на Кольцевой дороге в Киеве погиб человек

В понедельник, 3 июля, Святошинский районный суд в Киеве объявил обвинительный приговор депутату Макаровского райсовета Киевской области Матвею Евсеенко по факту совершения ДТП со смертельным исходом, которое произошло 29 июля прошлого года на Кольцевой дороге. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В судебном заседании было установлено, что депутат, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "Волга". В результате происшествия два человека, находившихся в "Волге", получили тяжелые травмы. Один из пострадавших от полученных травм скончался. Экспертиза обнаружила в крови депутата 1,85 промилле алкоголя.

"Учитывая обоснованную позицию прокурора, суд признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и приговорил к 6 годам лишения свободы с лишением права управления транспортом сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

В настоящее время обвиняемый находится в СИЗО до вступления приговора в законную силу.