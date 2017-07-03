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Главная » Страна » В Донбассе задержали "казачьего атамана ДНР"
В Донбассе задержали "казачьего атамана ДНР"
Приграничный блокпост силовиков в Донбассе / Фото пресс-центра АТО

В Донбассе задержали "казачьего атамана ДНР"

66-летний мужчина ехал в Бердянск в гости к знакомым

03.07.17 1819
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На блокпосте в Волновахе полицейские задержали "казачьего атамана" террористической организации "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области в Facebook.

"На одном из контрольных пунктов пропуска вблизи Волновахи правоохранители остановили пожилого мужчину, который ехал в Бердянск в гости к своим знакомым, но при проверке вызвал подозрение у полицейских", - говорится в сообщении.

Оказалось, что 66-летний местный житель Макеевки имеет официальное удостоверение атамана "ДНР" и разрешение на хранение казацкого оружия (шашки, кинжал и плети).

Правоохранителями было установлено, что мужчина является действующим "генерал-майором" регионального казачьего объединения "ДНР". Он рассказал, что в 2011 году начал руководить полком, в состав которого входило 90 рядовых казаков. В 2014 году его "казаки" присоединились к террористам.

"В обязанности полка входили охрана границ, совместные патрулирования на оккупированной территории. Кроме того, атаман "зомбировал" молодежь, занимаясь агитацией в поддержку власти фейковой республики", - сообщили в полиции..

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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