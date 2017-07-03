Минздрав: К законопроекту о медреформе депутаты подали почти 900 правок

К законопроекту №6327 "О государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств" народные депутаты подали около 900 правок. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк, сообщает пресс-служба министерства.

Всего к законопроекту о медицинской реформе поступило 886 правок от 76 депутатов на 328 страницах.

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"Цифра 886 не должна пугать, ведь это количество изменений в тексте, а не количество принципиально новых идей. Последних будет не так много, но по ним должен состояться честный разговор", - отметил Ковтонюк, добавив, что большинство поправок касаются объемов покрытия медуслуг за счет госбюджета, деятельности Национальной службы здоровья и условий для развития частного медицинского страхования.

Напомним, 8 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медуслуг и лекарственных средств. Соответствующее решение поддержали 227 депутатов.