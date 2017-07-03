В Херсонской области загорелся лес

В Херсонской области у села Чулаковка (Голопристанский район) в лесу возник крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба областной ГСЧС.
"Случилось возгорание лесной подстилки и молодых насаждений сосны на территории Чулаковского лесничества на площади около 20 га", - говорится в сообщении.
По состоянию на 18:00 тушение продолжается, к нему привлечены 79 человек и 22 единицы техники.
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Напомним, 29 июня в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции на территории Лубянской лесничества (зона обязательного отселения) загорелось 25 гектаров леса.
30 июня в ГСЧС сообщили о локализации пожара.