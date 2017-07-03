Молдова выдала Украине двух наемников "ЛНР"

Правоохранительные органы Молдовы передали Украине двух человек, которых подозревают в участии в боях в Донбассе на стороне террористической организации "ЛНР"
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Молдовы.
По данным ведомства, 30-летный гражданин Молдовы и 28-летнея украинка принимали участие в боях в Донбассе в качестве наемников "ЛНР".
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Мужчине инкриминируется материально-техническая поддержка луганских террористов в течение 2015-2016 годов.
Украинку в марте текущего года украинские правоохранители объявили в розыск.