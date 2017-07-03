Россия "позаимствовала" 450 музейных экспонатов из Крыма для проведения выставки в Москве

Россия вывезла из оккупированного Крыма 450 раритетных музейных экспонатов для участия в выставке "Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства", которая открылась 29 июня в московском Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина.

Министерство культуры Украины выразило свое возмущение в связи с проведением данной выставки. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

"Соответствующее свидетельствует о циничном нарушение не только суверенных прав нашего государства, но и положений таких международных актов, как Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны от 18 октября 1907 года, Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 14 мая 1954 года, Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности от 14 ноября 1970 года и Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия от 16 ноября 1972 года и Резолюции Совета безопасности ООН №2347 ", - говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что по решениям Генассамблеи ООН и ЮНЕСКО Россия как государство-оккупант должна выполнять свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом и механизмами защиты прав человека.

"Министерство культуры еще раз подчеркивает, что объекты, расположенные на территории Автономной Республики Крым, имеют исключительно статус культурного наследия Украины", - подытожили в Минкульте.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на сегодня никаких обращений за разрешением на проведение археологических разведок, раскопок на территории Крыма и Севастополя не поступало, а в государственную часть Музейного фонда Украины не передавали предметов, найденных археологами на территории полуострова.