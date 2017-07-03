Во Львове очистили 70% мусорных площадок

Во Львове очистили от твердых бытовых отходов 70% площадок для мусора. Об этом сообщает пресс-служба Львовской обладминистрации.

В частности, за прошедшие сутки убрали еще 12 переполненных контейнерных площадок и вывезли 180 тонн твердых бытовых отходов.

"В общем, с 23 июня с перенакопленных контейнерных площадок города вывезли 4185 тонн отходов, убрали - 323 контейнерных площадки, что составляет 70% от общего количества площадок, которые были перенакопленные", - говорится в сообщении.

Работа по вывозу отходов продолжается, перевозчики ТБО работают в усиленном режиме с привлечением дополнительной спецтехники.

Напомним, проблему львовского мусора обострил пожар на Грибовичской свалке в мае 2016 года, после которого на полигоне прекратили отгружать отходы. Львовская власть пыталась договориться о вывозе мусора в другие регионы, но натолкнулась на протесты тамошних жителей и, по утверждению львовских властей, саботаж со стороны власти.

22 июня глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка предложил мэру Львова Андрею Садовому передать в управление ЛОГА вывоз твердых бытовых отходов из Львова.

В предложении указано, что власти области обязуется вывезти накопленный мусор из Львова за 20 дней, и до 2019 года ввести в эксплуатацию комплекс по переработке отходов на территории области. В свою очередь, Львову предлагают выделить 300 млн грн субвенции в год на вывоз отходов и передать во временное управление области коммунальное предприятие "Львовспецкоммунтранс".

30 июня Львовский горсовет официально передал полномочия по уборке мусора обладминистрации.