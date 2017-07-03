Суд повторно арестовал ключевого фигуранта по "делу Онищенко"

Валерий Постный может выйти из СИЗО под залог в 50 млн грн

Галицкий райсуд Львова 3 июля избрал для ключевого фигуранта "газового дела" в отношении депутата Александра Онищенко Валерия Постного меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 сентября включительно с альтернативой в виде залога 50 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші.

Адвокат и сам подозреваемый в ходе судебного заседания убеждали суд, что не собираются скрываться от следствия.

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Мера пресечения избрана по другому делу - о хищении газового конденсата.

Напомним, 16 июня обвиняемого по "газовому делу Онищенко" Валерия Постного задержали сразу после его выхода из Лукьяновского СИЗО.

Постный считается одним из главных фигурантов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд гривен. Организатором схемы считается депутат Верховной Рады Александр Онищенко.