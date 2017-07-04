В обновленной программе партии Меркель США уже не называют "другом"

Соединенные штаты "понизили" до "самого важного торгового партнера"

Из предвыборной программы блока Христианско-демократического союза (ХДС) и его сестринской партии Христианско-социального союза (ХСС) исчезло слово "друг" в описании отношений с Соединенными Штатами. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство Reuters.

Еще четыре года назад в своей совместной программе называли США "самым важным другом" Германии за пределами Европы.

Программа 2013 года также описывала "дружбу" с Вашингтоном как "краеугольный камень" международных отношений Германии и говорила об укреплении трансатлантических связей путем устранения торговых барьеров.

В нынешней предвыборной программе слова "друг" и "дружба" отсутствуют. Зато Соединенные Штаты называют "самым важным партнером Германии" за пределами Европы.

"Изменения формулировки подчеркивают, что отношения между Берлином и Вашингтоном ухудшились после того, как президент США Дональд Трамп занял кресло в Белом доме в январе", - отмечает Reuters.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на США уже полагаться нельзя.