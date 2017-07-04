Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В обновленной программе партии Меркель США уже не называют "другом"

В обновленной программе партии Меркель США уже не называют "другом"

В обновленной программе партии Меркель США уже не называют "другом"
Фото: Imgur.com

Соединенные штаты "понизили" до "самого важного торгового партнера"

04.07.17 26
000

Из предвыборной программы блока Христианско-демократического союза (ХДС) и его сестринской партии Христианско-социального союза (ХСС) исчезло слово "друг" в описании отношений с Соединенными Штатами. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство Reuters.

Еще четыре года назад в своей совместной программе называли США "самым важным другом" Германии за пределами Европы.

Программа 2013 года также описывала "дружбу" с Вашингтоном как "краеугольный камень" международных отношений Германии и говорила об укреплении трансатлантических связей путем устранения торговых барьеров.

В нынешней предвыборной программе слова "друг" и "дружба" отсутствуют. Зато Соединенные Штаты называют "самым важным партнером Германии" за пределами Европы.

"Изменения формулировки подчеркивают, что отношения между Берлином и Вашингтоном ухудшились после того, как президент США Дональд Трамп занял кресло в Белом доме в январе", - отмечает Reuters.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на США уже полагаться нельзя.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Бостоне автомобиль врезался в толпу пешеходов"Лаборатория Касперского" готова рассекретить программный код властям СШААвария в Баварии: 17 человек числятся пропавшими без вести

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 35902
  2. Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб 6504
  3. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 10154
  4. Минус семьсот. Почему Конституция Пилипа Орлика таковой не является 4048
  5. Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму 2277
  6. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 6251
  7. Правда и ничего кроме правды. О чём снимает Игорь Гайдай 1063
  8. В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 1553
  9. Земля перибаджаларов. 5 вещей, которые нужно сделать в Каппадокии 2371
  10. Увидеть и влюбиться. Почему безвиз стоит использовать для посещения не только европейских столиц 3435
  1. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 7133 / 21583
  2. Путин, Макрон и Меркель обсудят ситуацию в Украине без Порошенко 6994 / 7697
  3. Украинцы смогут ввозить из Канады б\у авто без пошлины 3458 / 3729
  4. В Донбассе задержали "казачьего атамана ДНР" 2946 / 3237
  5. ГПУ и НАБУ взялись за Приватбанк: имущество арестовано, готовятся подозрения 2248 / 2507
  6. Фронт перемен. Как живёт прифронтовой Мариуполь 1816 / 1992
  7. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 1696 / 35902
  8. Из-за Трампа Земля может превратиться в Венеру, – Хокинг 1417 / 1552
  9. За несколько дней до саммита G20 в Германии обнаружили огромный склад оружия 1234 / 1360
  10. SpaceX отменила запуск ракеты Falcon 9 за несколько минут до старта 1077 / 1275
  1. Путин, Макрон и Меркель обсудят ситуацию в Украине без Порошенко 18 / 7697
  2. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 17 / 35902
  3. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 17 / 21583
  4. Гениальные идеи всегда простые, — Иван Малкович 8 / 155
  5. Фронт перемен. Как живёт прифронтовой Мариуполь 8 / 1992
  6. ГПУ: Погибший в Донбассе итальянский журналист приехал в Славянск без разрешения 8 / 185
  7. В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 7 / 1553
  8. Во Львове пытались поджечь синагогу 7 / 292
  9. Украинцы смогут ввозить из Канады б\у авто без пошлины 6 / 3729
  10. В Донбассе задержали "казачьего атамана ДНР" 5 / 3237
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.