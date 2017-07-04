АТО: погибли двое наших бойцов

Поддерживаемые Россией вооруженные бандформирования на востоке Украины продолжают нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На протяжении прошедших суток боевики 22 раза применяли оружие против подразделений ВС Украины, которые выполняют задачи в пределах антитеррористической операции.

Интенсивность вражеского артиллерийского огня вдоль всей линии боевого соприкосновения 3 июля относительно снизилась, однако такие обстрелы не прекратились. Скрывая свои преступления, противник продолжает более активно прибегать к вооруженным провокациям в темное время суток.

В результате обстрелов со стороны пророссийских бандформирований двое украинских воинов погибли. Еще трое бойцов сил АТО получили огнестрельные ранения.

Приморское направление. Восемь раз пророссийские незаконные вооруженные формирования применяли оружие на этой части фронта. Вечером оккупанты из 82-мм минометов обстреляли наши оборонительные укрепления вблизи Водяного. Несколько позже захватчики применили там ручные противотанковые гранатометы. Неподалеку Широкино оккупанты били из вооружения БМП. По позициям украинских армейцев, которые держат оборону у Новотроицкого, Гнутово, Лебединского и Павлополя, противник вел огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера сообщалось о плотном артиллерийском обстреле позиций сил АТО, который состоялся утром в районе Гнутово. В течение вчерашнего дня было выяснено, что оккупанты, кроме систем ствольной артиллерии, использовали переносные реактивные пусковые установки "Град-П" ( "Партизан").

Донецкое направление. После активизации снайперских групп противника на Светлодарской дуге боевики вчера вечером нарушали перемирие в южном пригороде Авдеевки, вблизи Опытного и в районе Майорска. Использовали бандформирования исключительно пехотное вооружение, в частности, гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В течение минувших суток на этом направлении было зафиксировано 7 вражеских обстрелов.

Луганское направление. Столько же фактов применения российскими наемниками оружия зафиксировано вчера на Луганщине. Артиллерийское вооружение на этой части линии соприкосновения противник вчера не использовал. Под огонь оккупантов из гранатометов и стрелкового оружия попали опорные пункты украинских защитников неподалеку Новозвановки, Станицы Луганской, Донца, Желтого и Валуйского. Кроме того, до рассвета вблизи Новотошковского "работал" вражеский снайпер.

В отдельных случаях, учитывая угрозу для жизни и здоровья, украинские военнослужащие были вынуждены открывать ответный огонь с целью поражения огневых средств противника.