Без света из-за непогоды остается 121 населенный пункт

По состоянию на утро 4 июля в четырех областях Украины 121 населенный пункт остается обесточенным в результате сложных погодных условий. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

3 июля было восстановлено электроснабжение 94 населенных пунктов в пяти областях, а именно: в Сумской – 54, в Черкасской – 18, в Кировоградской – 12, в Киевской – 9 и в Черниговской – 1, которые были обесточены с 1 на 2 июля в результате сложных погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач.

Вместе с тем, по состоянию на 7:00 4 июля остается обесточенным 121 населенный пункт в четырех областях, а именно: в Черкасской – 58, в Сумской – 55, в Кировоградской – 5 и в Черниговской – 3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прогноз погоды на неделю

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.