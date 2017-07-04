9 июля Украину посетит госсекретарь США Тиллерсон, – СМИ

В следующее воскресенье, 9 июля, госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершит визит в Украину. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Тиллерсон прибудет в Украину 9 июля, это будет короткий визит на 2-2,5 часа. Пока неизвестно с кем госсекретарь США встретится в Киеве.
Стоит отметить, что этот визит считается достижением украинской дипломатии, он важен на фоне встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится в кулуарах саммита G20.
Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщал, что во время визита Тиллерсона в Киев "будут продолжены наши наработки в Вашингтоне".
Также в этом месяце ожидается визит генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Кроме того, президент анонсировал визит в Украину в августе министра энергетики США Рика Перри, а в ближайшие месяцы также визит министра обороны США Джеймса Мэттиса.