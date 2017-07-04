В Украине появился механизм легализации незаконно полученных средств, – Холодницкий

В Украине создается механизм, с помощью которого любой может легализовать денежные средства, заработанные незаконным путем. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает 112 Украина.

"Сейчас фактически создается очень опасный механизм, когда любой, кто хочет легализовать свои незаконно заработанные средства: найдет себе миллионера, который имеет такие средства, и они заключат фактический договор, что тот якобы ему дает долг, а тот якобы получает 5, 7, 10 миллионов. Фактически мы доказываем, что никакой передачи средств не было. Понимаете, украл, найди коллегу, который официально является миллионером, заключим договор и таким образом будем считать, что договор есть", - отметил Холодницкий.

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Ранее сообщалось, что глава Антикоррупционной инициативы ЕС (EUACI) в Украине Эка Ткешелашвили не видит прогресса в деятельности Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Вместе с тем, Ткешелашвили отметила важность уровня прозрачности, который предоставляет е-декларирование доходов чиновников.