Вчера, 3 июля, около 20:30 в общеобразовательной школе №1 Нового Буга произошло частичное обрушение наружной стены и перекрытия между первым, вторым и третьим этажами. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Жертв и пострадавших вследствие обрушения нет.

На месте происшествия было собрано внеочередное заседание районной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором были решены вопросы об ограничении доступа в здание, привлечении специалистов из строительной организации для определения степени разрушения и факторов, которые к этому привели.

По состоянию на утро 4 июля на месте обрушения работает штаб по ликвидации последствий происшествия. Силами оперативно-спасательного подразделения проводится развертывание мобильного пункта жизнеобеспечения.