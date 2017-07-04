Минобороны назвало убытки из-за российской агрессии в Донбассе

Убытки от российской агрессии в Донбассе за три года в Министерстве обороны Украины оценили в $50 млрд. Такую цифру назвал первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак, передает Интерфакс-Украина.

"На востоке Украины разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной инфраструктур, люди остались без рабочих мест. По предварительным данным, убытки составляют около $50 млрд", – сказал Руснак.

Он сообщил, что с начала конфликта более 2,7 тысяч украинских военных погибли, более 10 тысяч получили ранения.

Первый замминистра отметил, что на сегодня обстановка в зоне проведения антитеррористической операции остается тяжелой, но контролируемой.

Он заявил, что признаки временной стабилизации связаны с достигнутыми в Минске договоренностями о введении режима прекращения огня с 1 апреля текущего года. С начала года незаконные вооруженные формирования свыше 10 тысяч раз нарушали режим прекращения огня, регулярно применяя вооружение, которое должно было быть отведено от линии столкновения.