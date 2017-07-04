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Главная » Страна » В Минобороны сказали, сколько военных РФ находится вдоль границы с Украиной, в Крыму и в Донбассе

В Минобороны сказали, сколько военных РФ находится вдоль границы с Украиной, в Крыму и в Донбассе

В Минобороны сказали, сколько военных РФ находится вдоль границы с Украиной, в Крыму и в Донбассе
Фото: cont.ws

Российские войска вооружены ТРК "Точка", танками, бронированными боевыми машинами, артиллерийскими системами и РСЗО

04.07.17 562
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Россия вдоль границы с Украиной, на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму развернула военный контингент численностью 60 тысяч человек. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак, передает УНИАН.

"Всего на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, вдоль границы Украины и в Крыму развернута группировка вооруженных сил России, которая, с учетом крымского межвидового объединения, насчитывает свыше 60 тысяч вооруженных, обученных военнослужащих", – заявил Руснак.

Также он добавил, что на вооружении российских войск находятся тактические ракетные комплексы "Точка", танки, бронированные боевые машины, артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня.

По имеющимся данным, в первом и втором армейских корпусах, которые развернуты в оккупированном Донбассе, командные и руководящие должности занимают преимущественно кадровые военнослужащие – офицеры и генералы вооруженных сил России, командируемые на временно оккупированные территории Украины сроком от трех до одиннадцати месяцев.

Ранее сообщалось, что Иван Руснак назвал сумму убытков, которые понес Донбасс из-за российской оккупации – $50 млрд: на востоке Украины разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной инфраструктур, люди остались без рабочих мест.

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