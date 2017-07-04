Украинских военных лечат в 16 странах-членах НАТО

У Украины уже есть опыт психологической реабилитации военных, которым можно поделиться с международными партнерами

Лечение в странах НАТО прошли или проходят 630 украинских военнослужащих, получивших ранения в ходе выполнения задач в зоне антитеррористической операции. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Интерфакс-Украина.

"Я хочу поблагодарить страны НАТО за поддержку и помощь в реабилитации украинских раненых (военнослужащих, – ред.). На сегодня 630 раненых воинов прошли или проходят лечение за границей в 16 странах-членах НАТО", – сказала она.

Геращенко отметила, что в вопросе психологической реабилитации военных у Украины уже имеется опыт, которым можно поделиться с международными партнерами.

Ранее сообщалось, что 14 военных Вооруженных сил Украины, получивших ранения во время боев на Востоке Украины, пройдут длительный курс реабилитации в госпиталях Бундесвера. Это уже шестая такая гуманитарная акция.