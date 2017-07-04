В июне в Украине почти в два раза выросло количество заболевших корью

Всего с начала года в стране корью заболели 962 человека

В Украине в течение июня корью заболели 473 человека, что практически удвоило число заболевших с начала 2017 года, которое составляет 962 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Больше всего людей заразились корью в Ивано-Франковской и Одесской областях. Вспышки заболевания в июне также регистрировались в Тернопольской и Черновицкой областях. Всего за последние полгода в Украине произошло 15 вспышек кори, которые поразили половину областей и Киев.

Более 70% заболевших с начала года - 697 человек - дети и подростки.

Всего за шесть месяцев 2017 года в Ивано-Франковской области зарегистрировано 520 случаев кори, 344 случая – в Одесской области, 48 - в Тернопольской, 11 - в Днепропетровской, 9 - в Винницкой, 8 - в Черновицкой и единичные случаи в Донецкой, Закарпатской, Кировоградской, Львовской, Хмельницкой, Черкасской областях и в Киеве.

Напомним, о начале эпидемии кори в Украине ВОЗ предупреждал еще в ноябре прошлого года, а Минздрав – в феврале текущего.