В ЕСПЧ Украина заявила 50 свидетелей аннексии Крыма

Об этом в интервью газете "Урядовий кур'єр" заявил уполномоченный Кабмина по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

"В деле по Крыму у нас заявлено 50 свидетелей. Для сравнения: в грузинском деле против России их было 16. Допрос некоторых свидетелей представителями Минюста проходил в строжайшей секретности отдельно от мест их проживания... Одного суперсекретного свидетеля допросили в Мариуполе, а удостоверял он свои показания в Николаеве. Для этого заместитель начальника областного управления юстиции вместе с председателем государственной нотариальной конторы сидели до двух ночи и ждали его", - отметил Лищина.

Украина в суде будет настаивать, что активная фаза захвата Крыма началась в 2013 году.

"В 2013 году россияне начали готовить плацдарм: завозили технику без согласия украинской стороны. Хотя там было все не совсем понятно. Ведь приходил большой русский десантный корабль, и наших пограничников очень редко пускали на борт. Так вот, россияне приезжали и говорили, что на борту, например, 10 БТРов. А сколько было на самом деле никто не проверял", - подчеркнул Иван Лищина.

Напомним, Путин сделал прибрежные воды Крыма частью "свободной экономической зоны".