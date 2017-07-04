ПриватБанк докапитализировали на 116,8 млрд грн

Об этом министр финансов Украины Александр Данилюк заявил в интервью "Левому берегу".

По его словам, главные акционеры банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также Минфин и глава НБУ (в то время) Валерия Гонтарева подписали письмо, согласно которому бывшие акционеры банка должны выполнить свои обязательства по реструктуризации кредитного портфеля.

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"Там есть обязательства реструктурировать портфель в размере сформированных резервов на время национализации за минусом bail-in, то есть конвертируемых депозитов связанных лиц. На тот момент мы докапитализировали банк на 116,8 млрд гривен", - отметил Данилюк.

При этом глава Минфина подчеркнул, что это односторонние обязательства, а не договор, последствия которого четко урегулированы законом.

Напомним, НБУ начинает принудительное взыскание долгов с экс-владельцев Приватбанка.