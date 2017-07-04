Довгий предложил снять с себя неприкосновенность

Народного депутата подозревают в рамках уголовного производства относительно незаконного выделения участков на Жуковом острове в Киеве в 2007-2009 годах

Внефракционный народный депутат Олесь Довгий призвал регламентный комитет Верховной Рады поддержать представление генпрокурора Юрия Луценко о снятии с него депутатской неприкосновенности.

Об этом он заявил во время заседания комитета парламента, на котором рассматривается представление генерального прокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия Верховной Рады на привлечение Довгого к уголовной ответственности, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я обращаюсь к вам: поддержите представление и дайте мне возможность поставить раз и навсегда точку на этих спекуляциях в судебном порядке", - заявил Довгий.

Отметим, ранее генпрокурор Луценко заявлял, что у ГПУ есть достаточно материалов, чтобы объявить подозрение народному депутата Олесю Довгому.

Напомним, глава САП Назар Холодницкий подписал представление о снятии неприкосновенности с Олеся Довгого в рамках уголовного производства относительно незаконного выделения участков на Жуковом острове в Киеве в 2007-2009 годах.