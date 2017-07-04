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Главная » Страна » ГПУ оценила ущерб, нанесенный стране организацией Курченко

ГПУ оценила ущерб, нанесенный стране организацией Курченко

ГПУ оценила ущерб, нанесенный стране организацией Курченко
Сергей Курченко / Фото: telegraf.com.ua

Санкция самой тяжелой из инкриминируемых подозреваемому статей предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет

04.07.17 290
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Преступная организация бизнесмена, подельника беглого бывшего президента Виктора Януковича Сергея Курченко нанесла государству более 14 млрд грн убытков. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Преступной организации Курченко инкриминируется завладение чужим имуществом, средствами государственных и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, организация фиктивного предпринимательства, то есть создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб.

Действия Курченко квалифицированы по ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.4 ст.28, ч.3 ст.212; ч.4 ст.28, ч.1 ст.366; ч.4 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 УК Украины.

Санкция самой тяжелой из инкриминируемых подозреваемому статей предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

"Причиненные преступной организацией убытки, активным участником которой является Сергей Курченко, достигают более 14 млрд гривен", – отметили в ГПУ.

В Генпрокуратура напомнилил, что с февраля 2014 года Курченко находится за пределами Украины, где скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности. В связи с этим он объявлен в розыск. Подозреваемому Курченко постановлением следственного судьи избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Для обеспечения выполнения процессуальных действий по осуществлению заочного судебного разбирательства в отношении Курченко Генпрокуратура 30 июня 2017 года в Печерский районный суд Киева направила ходатайство о проведении в отношении него специального досудебного расследования.

Напомним, СБУ выявила факты непосредственной причастности Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК) медиаресурса UMH Group, футбольного клуба "Металлист", Одесского нефтеперерабатывающего завода и сети автозаправок SparschweinGmbH & Co в Германии (170 объектов).

В ходе расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн.

Хозяйственный суд Киева в конце ноября 2015 года снял арест с денежных средств и имущества компании ВЕТЭК.

В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.

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