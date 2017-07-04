Трое полицейских в Николаевской области торговали паленой водкой

Служба безопасности Украины и фискальная служба разоблачили в Николаевской области организованную преступную группировку, которая изготовляла и продавала фальсифицированный алкоголь из недоброкачественного сырья.
В состав группы входило трое работников Главного управления Нацполиции в Николаевской области, сообщается на сайте спецслужбы.
Во время обыска правоохранители изъяли оборудование для массового производства фальсификата и около тысячи литров готовой продукции.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление подакцизных товаров из недоброкачественного сырья).
Напомним, осенью прошлого года в Украине погибло 73 человека от отравления суррогатным алкоголем, который производили в Харьковской области.