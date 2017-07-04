Садового вызвали на допрос в ГПУ

Мэра Львова Андрея Садового вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам городского главы, допрос связан с делом о выделении инвесторам из Нидерландов земли под строительство индустриального парка Рясное-2.

"История продолжается уже около года и я удивляюсь терпению инвесторов, которые до сих пор не развернулись и не хлопнули дверью. Буду бороться за этот проект. Не имею таких полномочий как вся государственная машина, но руководствуюсь месседжем, который неоднократно озвучивал президент Порошенко на многочисленных экономических форумах: "Украина открыта для инвестиций!", - написал он.

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Отметим, ранее стало известно, что ГПУ заподозрила чиновников Львовского горсовета в злоупотреблении служебным положением, которое повлекло ущерб государству в особо крупных размерах. По информации ГПУ, городские службы заключили с предприятием договор купли-продажи земельного участка по цене 52 млн грн, несмотря на то, что его нормативно-денежная оценка составляла 140 млн грн.

Напомним, в июне 2015 года компания CTP (Нидерланды) выиграла инвестиционный конкурс на девелопмент индустриального парка во Львове, где она планирует разместить 20-30 промышленных предприятий.