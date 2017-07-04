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В Донбассе загорелась шахта

В Донбассе загорелась шахта
Шахтеры Донбасса / Фото: newsprolife.com.ua

На аварийном участке горняков не было

04.07.17 224
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Сегодня произошел пожар в вентиляционном штреке шахты Центральная ГП "Торецкуголь". Об этом сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Донецкой области.

Возгорание произошло примерно в 05:00 на верхней части выработки верхнего штрека на участке №117, на горизонте 1146 м. Всего в шахте находилось 250 горняков, на аварийном участке горняков не было. По состоянию на 07:00 в шахте оставалось 53 шахтера.

Во время ликвидации пожара получил ожоги 43-летний мужчина, он был госпитализирован в хирургическое отделение Торецкой городской больницы с диагнозом: ожоги I, II и III степеней спины в состоянии средней тяжести.

Технологический процесс на шахте приостановлен.

Для проведения работ задействовано три отделения 10-го военизированного горно-спасательного отряда в составе 25 человек.

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