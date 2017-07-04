Вопрос деоккупации Крыма и Донбасса должен рассматриваться по единой формуле, – Чубаров

Это не даст Путину повода надеяться, что Крым останется в составе РФ

Вопрос деоккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей должен рассматриваться в едином формате. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, президент Всемирного конгресса крымских татар, народный депутат Украины фракции БПП Рефат Чубаров, передает Интерфакс-Украина.

"Сначала Донбасс, потом Крым. Мне кажется мы должны переходить на единую формулу наших задач. Эта формула должна звучать следующим образом: восстановление территориальной целостности украинского государства в границах, признанных международным сообществом, включая Автономную республику Крым и город Севастополь. Именно такая формула не даст возможности Путину в дальнейшем надеяться на то, что Крым останется в составе РФ", – сказал Чубаров.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа также отметил, что при рассмотрении разных вариантов возвращения Крыма в Украину должен быть четко выделен крымскотатарский фактор.