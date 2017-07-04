В Украине опять отложили переход на цифровое телевидение

Переход от аналогового к цифровому вещанию сдерживает ряд финансовых и социально-экономических проблем

Кабинет министров внес изменения в план использования радиочастотного ресурса Украины, продлив срок использования радиотехнологий аналогового вещания до 30 июня 2018 года. Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает УНИАН.

Председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Леонид Евдоченко пояснил, что сегодня существует ряд финансовых и социально-экономических проблем, сдерживающих процесс перехода от аналогового к цифровому вещанию.

"В связи с этим предлагается продлить срок использования радиотехнологий аналогового телевизионного вещания до 30 июня 2018 года", – сказал Евдоченко.

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Напомним, в 2016 году полный переход Украины с аналогового на цифровое эфирное телевидение уже откладывали на год. Тогда сообщалось, что для того, чтобы внедрить государственное цифровое телевидение в Украине, нужен частотный ресурс, которым владеет компания "Зеонбуд", контролируемая семьей беглого бывшего президента Виктора Януковича, и переход на "цифру" означает угрозу национальной безопасности.

До этого планировалось отключить аналоговое ТВ в 2015 году.