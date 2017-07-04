Луценко готовит подозрение Черновецкому

ГПУ готовит материалы уголовного дела в отношении бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.
Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании регламентного комитета ВР, сообщает "Громадське".
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Отвечая на вопрос одного из депутатов по делу об отчуждении в частную собственность Жукова острова, Луценко отметил, что кроме экс-секретаря Киевсовета Олеся Довгого ГПУ видит признаки преступления в действиях Черновецкого.
Поэтому готовятся материалы соответствующего уголовного дела.
"Сейчас проходит экспертиза подписи. Как только она завершится, мы будем действовать дальше", - заявил Луценко.
Напомним, прокуратура реанимировала оффшорнные дела "команды Черновецкого".