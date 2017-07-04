Первую партию сыворотки от ботулизма доставили в Украину

Программа развития ООН (ПРООН) поставила в Украину в рамках гуманитарной помощи первые 25 курсов сыворотки от ботулизма.

Как заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на брифинге, по состоянию на 3 июля ГП "Укрвакцина" получила 100 доз.

Как сообщает mignews, стоимость закупленных ПРООН сывороток составила 2,5 миллиона гривен.

Сыворотки будут храниться централизовано, а области в случае необходимости будут обращаться за ними в Минздрав.

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По словам Супрун, министерство подало изменения в госбюджет для обеспечения закупки сыворотки, потребность которой в денежном выражении составляет 20 млн грн.

Кроме того, министерство инициирует внесение сывороток от ботулизма в перечень препаратов, которые закупаются за средства государственного бюджета через международные организации.

Таким образом, сыворотки будут закупаться международными организациями и к ним может быть применена процедура упрощенной регистрации.

Напомним, ботулизм на Кировоградщине привел к возбуждению уголовного дела.