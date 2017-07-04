Стартовая лицензия на запуск 4G в Украине стоит 6,3 миллиарда гривен

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации оценивает стартовую лицензию на запуск сети стандарта 4G на территории Украины в 6,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Интерфакс - Украина.

Как заявил глава ведомства Александр Животовский в рамках заседания Кабинета министров, сумма в 6,3 млрд грн разделяется на две составляющие - стоимость в диапазоне 2600 МГц составит 2,3 миллиарда гривен, а в диапазоне 1800 МГц - 4 миллиарда гривен.

Также он указал на тот факт, что цена за лицензию должна быть обоснованной, поэтому ее продажа будет проводиться черед открытый тендер.

"Такая продажа должна стимулировать дальнейшие инвестиции в Украину, а операторы, которые будут покупать лицензии на 4G, должны в дальнейшем вкладывать в развитие инфраструктуры", - добавил он.

Напомним, Минздрав приблизил внедрение 4G в Украине.