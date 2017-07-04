Vodafone в Украине продлили лицензию на 15 лет

Речь идет о пользовании радиочастотным ресурсом в Тернопольской, Луганской, Сумской, Одесской и Николаевской областях

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), продлила срок действия лицензии на радиорелейную связь одному из крупнейших украинских операторов сотовой связи "ВФ Украина" (ранее – "МТС Украина"), работающим под брендом Vodafonе, до 2032 года.

Как сообщается на сайте регулятора, соответствующее решение комиссия приняла на сегодняшнем заседании.

"Комиссия продлила срок действия лицензий на пользование РЧР (радиочастотным ресурсом – ред.) Украины ПрАО "ВФ Украина" - для радиорелейной связи (радиорелейной связи фиксированной радиослужбы) в Тернопольской, Луганской, Сумской, Одесской и Николаевской областях с 25.10.2017 по 24.10.2032", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для внедрения 4G в Украине администрации президента нужна публичная помощь

Напомним, 23 мая 2017 года украинский мобильный оператор "МТС Украина" сменил юридическое название на "ВФ Украина". По информации пресс-службы, это произошло в рамках продолжения партнерства с британской компанией Vodafone.

Vodafonе Украина является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания предоставляет услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 млн абонентов.

