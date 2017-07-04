Европарламент поддержал решение о введении торговых преференций для Украины

Преференции будут введены на три года в качестве дополнения к соглашению о ЗСТ между Украиной и Евросоюзом

Европейский парламент поддержал решение о введении временных торговых преференций для Украины.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем Twitter.

"Ожидается, что они должны вступить в силу в сентябре", – сообщил журналист.

За преференции выступили 566 евродепутатов, против - 96. Принятое решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

Преференции будут введены на три года в качестве дополнения к соглашению о ЗСТ между Украиной и Евросоюзом.

Ожидается, что благодаря новым квотам, Украина сможет нарастить объемы торговли с ЕС дополнительно почти на 200 млн долларов в год.

Напомним, Европарламент отложил предоставление Молдове финансовой помощи.