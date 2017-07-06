Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж

Откладывая по 300 грн в месяц в негосударственный пенсионный фонд, украинец за 25 лет работы может накопить около 1 млн грн. Однако страх потерять сбережения у большей части будущих пенсионеров перевешивает

В середине июня Кабмин внёс в парламент пакет законопроектов, которые лягут в основу пенсионной реформы. На сайте Верховной Рады зарегистрированы сразу четыре документа: о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении пенсий (№6614), о внесении изменений в ст. 588 Таможенного кодекса Украины по вопросам пенсионного обеспечения (№6615), о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по вопросам пенсионного обеспечения (№6616) и о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о повышении пенсий (№6617).

Главный посыл реформы — регулярный перерасчёт пенсий и увеличение страхового стажа, то есть периода времени, на протяжении которого каждый украинец платит со своих доходов в Пенсионный фонд единый социальный взнос. С 1 января 2018 года он возрастёт с 15 до 25 лет, после чего в течение десяти лет будет увеличиваться ежегодно на один год и 1 января 2028 года составит 35 лет. Из года в год в Пенсионном фонде — многомиллиардная дыра, закрыть которую без повышения пенсионного стажа не получается.

Хотя предлагаемые Кабмином изменения напрямую и не повышают пенсионный возраст, на практике выйти на пенсию украинцы смогут даже не в 63 года, как требовал МФВ, а в 65 лет. При этом никто не гарантирует, что чем больше времени человек проработает, тем выше у него будет пенсия. Кроме того, открытым остаётся вопрос, что будет с теми, кто не успеет накопить требуемый стаж. Беда не только в том, что людей "за сорок" с трудом принимают на работу, но и в том, что многие компании отказываются трудоустраивать персонал легально.

Где же выход?

Устранить перманентный дефицит Пенсионного фонда могло бы внедрение системы негосударственного пенсионного обеспечения. В большинстве развитых стран государство гарантирует лишь получение минимальной пенсии, а негосударственные пенсионные фонды (НПФ) призваны обеспечить социальную справедливость — соответствие размера пенсии размеру пенсионных отчислений в трудоспособном возрасте.

Например, в странах ЕС пенсионная система имеет три уровня: государственное пенсионное страхование, негосударственное обязательное страхование и добровольное пенсионное страхование. Последние два уровня возложены именно на НПФ, финансовые учреждения, которые инвестируют пенсионные отчисления в низкорисковые бумаги, получая прибыль и тем самым гарантируя стабильность выплат.

Однако предполагающего подобную реформу законопроекта в перечне поданных в парламент документов нет. Как нет и проекта закона о запуске второго уровня пенсионной системы, а именно — накопительной системы обязательного государственного пенсионного страхования, при которой ЕСВ зачисляется на персональный счёт.

Ко взлёту готовы

Несмотря на отсутствие у властей желания развивать негосударственное страхование, в среде НПФ видно некоторое оживление. Как ни крути, если реформы начались, внедрение второго уровня пенсионной системы — лишь дело времени. И она будет базироваться на уже существующих НПФ.

35 лет достигнет минимальный трудовой стаж для получения пенсии к 2028 году

Нечто подобное происходило на рынке негосударственного пенсионного страхования в 2008 году, когда "оранжевые" власти заговорили о необходимости создания накопительной системы. Тогда число НПФ на фоне активного роста фондового рынка достигло пикового значения — 110 обществ.

Впрочем, сейчас изменения скорее не количественные, а качественные. Малоэффективные фонды либо сворачивают свою деятельность, либо консолидируются в руках крупных игроков. По данным Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, на данный момент на рынке работает 64 НПФ. То есть их количество уменьшается. "Никаких потрясений на рынке нет. Сокращение идёт за счет "нулевых" фондов. В основном это присоединение, слияние", — поясняет тренд председатель совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов Татьяна Сальникова.

За последние два года на рынке НПФ произошло сразу несколько крупных сделок. Так, в декабре 2015 года "ОТП капитал" получила в управление профессиональный НПФ "Магистраль" профсоюза железнодорожников и транспортных работников Украины, а также присоединила НПФ "Укрсоцфонд" к своему НПФ "ОТП пенсия". Приблизительно в это же время к НПФ "Династия" инвестгруппы ICU присоединились участники фондов "Аструм" и "Моя пенсия".

"Рынок переживает фазу естественной консолидации. Активы 28 из 64 украинских НПФ не превышают миллиона гривен, что делает их существование экономически нецелесообразным. Такое количество фондов я считаю избыточным для украинского рынка. Например, в Венгрии насчитывается 48 НПФ, в Болгарии — 28, а в Польше — 25 при несоизмеримо большем размере их активов", — говорит глава подразделения по управлению локальными активами группы ICU Григорий Овчаренко.

В свою очередь, руководитель департамента маркетинга и продаж "ОТП капитал" Виталий Дышловой сообщил, что его компания готова рассматривать приобретение других фондов и в дальнейшем, причём как мелких, так и крупных. Это, по его мнению, позволит "ОТП капитал" уже в ближайшее время увеличить активы НПФ до 100 млн грн. Дело в том, что принятый в далёком 2003 году закон о поэтапном переходе на многоуровневую пенсионную систему предусматривает определённую планку капитализации для НПФ, желающих участвовать в обязательном уровне пенсионного страхования.

Правда, поскольку реформа в Украине двигается уж очень медленно, строить бизнес, исходя из расчёта, что когда-нибудь её таки завершат, в компании не видят смысла. Гораздо больше внимания финансисты уделяют прививанию культуры долгосрочного накопления у населения. Финансовый рынок прекрасно понимает, что НПФ — это один из немногих способов в Украине пусть не заработать сверхприбыль, но привлечь "длинные" деньги.

"По сути, если ты управляешь НПФ с активами 100 млн грн, то зарабатываешь 4 млн грн в год. Это грязными. Но у вас есть стимул работать, поскольку этот бизнес компании будет существовать десятки лет", — объясняет Виталий Дышловой.

Приказ — не рисковать

По прогнозам Всемирного банка, если не внедрить в Украине накопительный уровень пенсионного обеспечения, к 2050-му средняя пенсия в стране будет составлять 20% от средней заработной платы. Если же внедрить — уже 40%, что считается минимальным коэффициентом замещения в ЕС.

Даже минимальные отчисления в НПФ с учётом инфляции позволяют увеличить уровень минимального дохода при выходе на пенсию в два раза. "Ежемесячные отчисления в размере 300 грн, 10% от средней заработной платы в Украине, дадут будущему пенсионеру возможность скопить за 25 лет работы около миллиона гривен, что составит более 10 тыс. грн в месяц выплат на протяжении 10 лет", — посчитали в ICU.

До 18% годовых способны обеспечить украинские НПФ своим участникам

Либерализовав условия работы НПФ, размеры пенсий можно повысить ещё больше. Как говорит член совета Национальной ассоциации негосударственных фондов Олег Макаренко, в теории НПФ имеют право класть средства на банковские депозиты, покупать государственные и корпоративные облигации, акции предприятий, банковские металлы, недвижимость и пр. Но на практике большинство отечественных НПФ инвестирует в самые простые инструменты: депозиты и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). По итогам прошлого года их доля в портфеле фондов превышала 80%.

"Нацкомфинуслуг полагает, что это оптимальная форма. Я же считаю, что гораздо выгоднее было бы вкладывать средства НПФ в реальную экономику — строить предприятия, создавать рабочие места", — поясняет Макаренко.

В любом случае, даже оперируя только такими нехитрыми инструментами, как депозиты и ОВГЗ, НПФ Украины умудряются зарабатывать. "В Украине на данный момент НПФ способны обеспечить своим участникам прирост к вкладам на уровне в среднем 17–18% годовых", — отмечает старший юрист компании Cameron McKenna Nabarro Olswang Наталья Наконечная.

Мы вас боимся

Тем не менее пока украинцы не спешат нести деньги в пенсионные фонды. По словам Олега Макаренко, большую роль играет психологический фактор — в Украине мало кто готов вкладывать деньги на 30 лет вперёд. Банки рушатся, как карточные домики, а ОВГЗ могут обесцениться каждую минуту.

Кроме того, нельзя отрицать риск махинаций и в самих НПФ. Например, известны случаи, когда руководство фонда покупало неликвидные акции по завышенным ценам и эти бумаги годами "пылились" в портфелях НПФ, "раздувая" размер капитала фонда. Либо же, наоборот, ликвидные бумаги продавались аффилированным компаниям по бросовым ценам, а НПФ фиксировали убытки даже на растущем фондовом рынке. По такой же схеме проходили махинации и с долговыми бумагами — облигациями. Например, через НФП эмитенты облигаций накануне погашения скупали на рынке свои облигации. НПФ покупали их на рынке по рыночным ценам, после чего продавали их эмитентам с существенным дисконтом. Это позволяло эмитенту сэкономить на обслуживании и погашении долга. Ещё одна схема с облигациями применялась к госбумагам: долговые бумаги продавались из портфеля НПФ накануне выплаты купона. В таком случае Пенсионный фонд осознанно терял гарантированный доход.

Кроме махинаций с бумагами, нарушения встречаются и со стороны учёта. А именно: в некоторых фондах со сбоями работают автоматизированные системы персонифицированного учёта.

Но самой главной проблемой, которая мешает НПФ привлечь средства будущих пенсионеров, — это, по мнению экспертов, отсутствие ответственности государства по обязательствам пенсионного фонда. "Поскольку НПФ являются негосударственными организациями, государство не несёт ответственности по обязательствам пенсионного фонда", – отмечает управляющий партнёр ЮК "ВОЛХВ" Александр Навальнев. По его словам, в случае невыплаты негосударственным пенсионным фондом денежных средств сбережения можно взыскать разве что в судебном порядке.

Значительно повысить доверие граждан к негосударственному пенсионному обеспечению можно было бы, законодательно закрепив ответственность НПФ в случае неисполнения обязательств.

Одним словом, дело за малым: усовершенствовать законодательство, принять реформу и ввести накопительный уровень пенсионного обеспечения. Как отмечает Татьяна Сальникова, сегодня в Украине уже 12 млн пенсионеров и только 10 млн плательщиков ЕСВ. То есть один работающий украинец содержит 1,2 пенсионера. Таким образом, что бы власть ни меняла в солидарной пенсионной системе, как бы чиновники Минсоцполитики ни "игрались" с возрастом или стажем, без внедрения системы, при которой человек зарабатывает свою пенсию сам, ничего принципиально не поменяется.

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